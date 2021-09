Les nouveaux bacheliers peuvent payer leurs frais d'inscription en ligne

Les nouveaux bacheliers peuvent payer leurs frais d'inscriptions en ligne via la carte électronique Edahabia en prévision de la rentrée universitaire 2021-2022, indique jeudi Algérie Poste dans un communiqué.

"En prévision de la rentrée universitaire 2021-2022, Algérie Poste, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a mis en place une plateforme destinée aux nouveaux bacheliers et accessible via l'URL https://progres.mesrs.dz/webetu/ou ou via le site www.poste.dz", précise la même source.

Grâce à cette plateforme, les étudiants peuvent d'une part effectuer leurs inscriptions en ligne et d'autre part payer les frais y afférents, en utilisant simplement une carte Edahabia, ajoute le communiqué.

Algérie Poste rassure les étudiants qui ne possèdent pas encore une carte de paiement électronique, qu'ils peuvent solliciter une tierce personne détentrice de la carte Edahabia pour payer les frais d'inscription.

Pour les étudiants qui n'ont pas encore de compte CCP, Algérie Poste assure avoir "œuvré à simplifier les démarches et à réduire les déplacements au stricte nécessaire".

Ainsi, les nouveaux bacheliers ont la possibilité de procéder à la réouverture d'un nouveau compte CCP en ligne, via la plateforme www.poste.dz, une action qui permet, à la fois, de renseigner le formulaire en ligne, d'éviter le temps d'attente pour le traitement de la demande au guichet et d'activer le processus d'ouverture du compte CCP et de demande de moyens de paiement (chéquier et carte monétique Edahabia).

Une fois que l'étudiant reçoit une confirmation de l'acceptation de la pré-ouverture de son compte, il pourra se rapprocher du bureau correspondant à son lieu de résidence pour finaliser la procédure. Toutes les étapes et les pièces administratives du dossier sont expliquées sur le lien https://ccpnet.poste.dz.

APS