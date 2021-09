Plan d'action du Gouvernement : Accroissement des efforts de modernisation de l'ANP et consolidation de la sécurisation des frontières

Le plan d'action du Gouvernement pour la mise en œuvre du programme du président de la République, affirme l'accroissement des efforts de l'Armée nationale populaire (ANP) visant la modernisation de ses matériels et la professionnalisation de ses personnels en vue d'assurer ses missions régaliennes notamment la consolidation de la sécurisation de nos frontières terrestres, maritimes et aériennes.

Le texte qui sera présenté prochainement aux deux chambres du Parlement pour débat, indique que "dans le cadre de l’accomplissement de ses devoirs régaliens dans le strict respect des missions de défense nationale que lui confère la Constitution et conformément aux instructions et directives de Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, l’Armée Nationale Populaire n’a de cesse que d’accroître les efforts visant la modernisation de ses matériels et la professionnalisation de ses personnels".

Il souligne que "l'instabilité sécuritaire et certaines menaces aux frontières Ouest, Sud et Sud Est du pays requièrent impérativement une consolidation de la sécurisation de nos frontières terrestres, maritimes et aériennes et ce, par l’adoption de plans d’action adéquats dotés des moyens humains et matériels appropriés à la nature du danger éventuel".

L’ANP, à l’instar de l’ensemble des services de sécurité, reçoit "le soutien plein et entier du Gouvernement dans sa lutte sans relâche contre les résidus du terrorisme, le crime transfrontalier, le trafic de drogue, la contrebande et l’immigration clandestine, dans le strict respect des engagements de notre pays en matière de promotion de la paix et de respect des droits humains aux niveaux régional et international".

A ce titre, l’ANP veillera à "l’intensification" de la coopération, bilatérale et multilatérale, avec les pays voisins dans la lutte antiterroriste, la subversion et la criminalité transfrontalière et ce, à travers des dispositifs opérationnels "adaptés", note le plan d'action du Gouvernement.

L’avènement de la Constitution de 2020 octroie, à l’ANP, la possibilité de participer aux opérations de maintien de la paix en dehors du territoire national, dans le cadre "du respect des principes et objectifs des Nations Unies, de l’Union Africaine et de la Ligue des Etats Arabes", rappelle le plan d'action du Gouvernement.

A cet égard, et sur "décision de Monsieur le Président de la République, l’Armée Nationale Populaire prendra toutes les mesures requises pour assurer la formation nécessaire des personnels et la dotation en moyens logistiques adéquats, en prévision d’une éventuelle mission de maintien de la paix", assure la même source.

Le domaine de l’industrie et de la recherche-développement au sein de l’ANP connaît une "nouvelle impulsion", caractérisée par un partenariat "diversifié" avec l’outil industriel national, ce qui aura pour conséquence de contribuer au développement de l’économie nationale, note la même source.

Les moyens et capacités de Cyber-Défense de l’ANP seront "renforcés" par le Gouvernement, en vue de mettre en œuvre une "stratégie nationale efficace de sécurisation des systèmes d’information qui englobera l’ensemble des institutions et organismes de l’Etat", poursuit la même source.

Les opérations de désenclavement des zones d’ombre menées par l’ANP prendront un "nouvel essor", parallèlement à la prise en charge sanitaire des citoyens des zones enclavées notamment au niveau des hauts- plateaux et du sud.

Enfin, l’ANP assurera la couverture sanitaire des citoyens à travers l’étendue du territoire national chaque fois que la situation l’exige, notamment pour prêter main-forte au secteur de la santé publique en cette période de pandémie, souligne le plan d'action du Gouvernement.

APS