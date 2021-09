Tizi Ouzou : Indemnisation de nombre d'éleveurs touchés par les feux de forêts

Le ministère de l'Agriculture et du développement rural, a procédé vendredi à l'indemnisation de nombre d'éleveurs touchés par les incendies dans la wilaya de Tizi Ouzou en leur remettant des têtes bovines et ovines, en coordination avec les représentants des Offices professionnels et de la chambre agricole de cette wilaya.

Dans une publication sur Facebook, le ministère a indiqué que cette opération avait été organisée par le représentent du ministère de l'Agriculture, Miloud Tria en coordination avec la Chambre agricole de la wilaya de Tizi Ouzou, des membres des Offices professionnels (Filière des céréales et du lait) et des chefs des comités de villages.

Pour rappel, le ministère de l'Agriculture avait engagé jeudi une opération de distribution de têtes ovines et bovines à Draa Benkhedda.

Vendredi, deux autres sites de distribution ont été ouverts à Oued Aissa. Ces indemnisations vont toucher d'autres wilayas à partir de samedi dont Béjaïa, Skikda, Jijel et bien d'autres, conclut le ministère.

APS