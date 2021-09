Plus de 100 mille logements ont été attribués depuis le 5 juillet 2021

La Radio d’Oran a programmé et animé, ce samedi après midi, une émission dédiée à « la plus grande opération de distribution de logements» réalisée cette année 2021, à travers le pays. D’une durée de deux heures, cette émission spéciale a été diffusée, en simultané, sur la Radio Chaine 1 et l’ensemble des radios locales sur le territoire. Plusieurs cadres du ministère de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville ont été conviés au studio pour débattre de ces réalisations.

« Le règlement de la crise du logement compte parmi les engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui connait bien ce secteur et ses capacités colossales », rappelle l’animateur dans son introduction avant d’annonce que « ce sont plus de 100 mille logements qui ont été attribués depuis le 5 juillet 2021. Des unités de différents programmes de logement dont ont bénéficié plus de 500 mille personnes à travers 53 wilayas, dans ce qui représente la plus grande opération de distribution de logements qu’a connu l’Algérie.»

« En plus du programme de plus de 930 mille logements déjà en cours d’administration par le ministère de l’Habitat, s’ajoute un programme d’un million de logement au titre du programme quinquennal 2020-2024 », affirme Ismail Loumi, directeur général du logement au ministère de l’Habitat qui estime que cela « démontre les nombreux efforts consentis par l’Etat pour la promotion et l’accompagnement de ce secteur, dans le but de rendre accessibles des logements dignes aux citoyens .»

« Cette dernière opération est considérée comme l’une des plus grandes opérations d’attribution de logements jamais organisée et a concerné 53 wilayas sur les 58 et entre dans le cadre du programme du président de la République que nous nous efforçons à mettre en œuvre », indique le responsable avant de détailler les différentes formules de logements distribués : « plus de 19 mille unités de logement public locatif et 2757 unités de logement participatif, 2416 unités de logement promotionnel public et plus de 13 mille unités en logement rural.»

Ismail Loumi précise que le logement AADL prend « la part du lion avec plus de 61 milles unités », ce qui est « une première», selon ce responsable, qui rappelle que cette opération a eu lieu à l’occasion de la célébration du double anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. « Une opération d’envergure, qui n’a pas été facilitée par le contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19 », relève Faycel Zitouni, DG de l’AADL.

Rien que pour la wilaya d’Oran, ce sont plus de 28 mille unités de logements qui ont été attribués. Durant cette émission spéciale, les auditeurs ont également pu écouter des témoignages d’heureux bénéficiaires.