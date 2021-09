Ahmed Ouihmane appelle à s'aligner sur l'initiative algérienne pour chasser l'entité sioniste de l'UA

Le président de l'Observatoire marocain contre la normalisation, Ahmed Ouihmane a appelé à s'aligner sur l'initiative algérienne et sud-africaine en vue de chasser l'entité sioniste de l'Union Africaine (UA), mettant en garde contre les plans machiavéliques de cette entité en Afrique.

"Tous les peuples et forces vives sont appelés à s'aligner sur l'initiative algérienne et sud-africaine et à l'appuyer pour le retrait de la qualité d'observateur à l'entité sioniste auprès de l'UA", a déclaré M.Ouihmane au site d'information Algerian network news.

Il a appelé à "l'unification des efforts du peuple marocain et de ses forces vives jusqu'à la fermeture du bureau de liaison de l'entité sioniste à Rabat, et mettre fin à toute présence des sionistes dans le Royaume".

Le militant marocain des droits de l'homme a mis en garde contre les plans de l'entité sioniste en Afrique et au Maghreb, à travers ses tentatives visant à infiltrer l'UA, ajoutant que "cette entité a été créée et parrainée par les puissances coloniales pour l'utiliser au service de leurs intérêts dans notre Région."

Et d'ajouter: "Malheureusement, cette entité continue de s'infiltrer partout pour remplir ses fonctions d'outil colonial qui £uvre à attiser les conflits et à déclencher des guerres pour diviser et disloquer les pays, accentuer leur faiblesse et empêcher tout rapprochement ou unité entre eux".

Selon la stratégie suivie par les puissances coloniales, explique-t-il,les pays africains doivent rester sous-développés pour poursuivre le pillage de leurs matières premières au service de leurs usines et faire de ces pays des marchés qui se font concurrence pour consommer les produits des usines appartenant aux sociétés monopolistiques internationales", soulignant que le l'entité sioniste a commencé à mettre en £uvre ce programme il y a longtemps.

M. Ouihmane a estimé que l'entité israélienne était aujourd’hui confrontée à un "vrai problème existentiel", surtout après le déclenchement de la résistance, présageant la disparition de cette entité comme le fut l'apartheid en Afrique du Sud, dont la qualité de membre à l'ONU et au sein des organisations régionales ne lui avait servie à rien.

Il a qualifié les déclarations du ministre israélien des affaires

étrangères contre l'Algérie d'"insolentes" et ne sont pas étrangères à une entité fondée sur l'occupation, la purification ethnique, le génocide et la ségrégation raciale".

Il a déploré le fait que le Maroc ait offert une tribune à l'entité occupante pour s'attaquer à l'Algérie, expliquant cet acharnement sioniste contre l'Algérie par les positions de cette dernière en faveur de la cause palestinienne et contre la normalisation avec l'entité sioniste, ennemi de la nation.

M. Ouihmane a réitéré son appel à s'aligner sur l'initiative algérienne et sud africaine pour retirer la qualité d'observateur à l'entité sioniste auprès de l'UA, exprimant son souhait de voir les peuples de la région à la hauteur du défi en vue de faire échec au plan destructeur visant la région maghrébine et africaine.

APS