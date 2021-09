M. Lamamra entame dimanche une visite de travail de deux jours au Niger

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra, entame ce dimanche une visite de travail de deux jours en République du Niger, en qualité d’envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère.

Au cours de cette visite, M. Lamamra sera reçu par les plus hautes autorités du pays et procédera avec ses interlocuteurs à l’examen de l’état de la coopération bilatérale marquée par une dynamique positive impulsée par le président Tebboune et son homologue nigérien Mohamed Bazoum, précise le communiqué.

A cette occasion, les questions régionales et internationales d’intérêt commun seront également abordées en vue de consolider davantage la tradition de dialogue et de coordination entre les deux pays voisins, ajoute la même source.

Les derniers développements dans la région, notamment en ce qui concerne la situation au Sahel et la crise libyenne, seront également évoqués à la lumière des conclusions de la réunion des pays voisins, tenue à Alger les 30-31 août derniers, d'après le communiqué du ministère.

