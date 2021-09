Accidents de la circulation: 5 morts et 188 blessés en 24 heures

Cinq (5) personnes ont trouvé la mort et 188 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation, survenus à travers le territoire national durant les dernières 24 heures, indique, ce mercredi, un bilan de la Protection civile.

Par ailleurs, le bilan fait état de deux (2) décès par noyade en mer à Skikda et Jijel. Il s'agit d'un adolescent âgé de 16 ans mort noyé à la plage surveillée dénommé Larbi Ben M'Hidi, et d'un autre âgé de 17 ans, repêché à la plage interdite dénommée Ezzaoui.

S'agissant de la lutte contre la pandémie de coronavirus (covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 89 opérations de sensibilisation pour rappeler aux citoyens la nécessité du respect du confinement et des règles de la distanciation physique, outre 35 opérations de désinfection générale à travers le territoire national ayant touché des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles.

Par ailleurs, les services de Protection civile de la wilaya de Saida sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à six (6) personnes incommodées par le monoxyde de carbone (Co) émanant d'un chauffe-bain à l'intérieur de leur domicile.

APS