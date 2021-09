Journée internationale de l'alphabétisation : l'association "Iqraa" table sur le numérique

C’est en s’adaptant au contexte sanitaire induit par la pandémie de Covid-19 que l'Association algérienne d'alphabétisation Iqraa a réalisé l’importance des outils numériques et informatiques dans son action contre l’analphabétisme, avoue Saliha Mekaref, secrétaire générale de l’association. A l’occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation, l'Association "Iqraa" a organisé, ce mercredi à Alger, un séminaire national sur l'alphabétisme informatique à l'ère du numérique sous le thème: "Pour une nouvelle Algérie sans analphabétisme informatique".

« Le taux d’analphabétisme était de 9,8% selon les dernières statistiques officielles qui datent de deux ans. Aujourd’hui, il se situe autour des 8,11% » affirme la SG de Iqraa, qui assure que l’objectif de l’association est « d’éradiquer l’analphabétisme en Algérie.»

Forte de sa nouvelle expérience dans l’utilisation des réseaux sociaux et des outils informatiques pour pouvoir poursuivre ses activités de formation durant la pandémie de Covid-19, l’association compte développer cette forme de e-apprentissage pour atteindre son objectif de vaincre l’analphabétisme, notamment, informatique.

La rencontre s'est déroulée en présence du Conseiller du président de la République chargé du mouvement associatif, de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Berramdane, de la ministre de la Culture et des arts, Wafa Chaâlal, de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou, ainsi que des ministres de la Formation et de l'Enseignement professionnels, de la Numérisation et des Statistiques, respectivement Yacine Merabi et Hocine Cherhabil.