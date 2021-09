Près de 2000 morts sur les routes durant les sept premiers mois de 2021

Près de 2000 personnes ont trouvé la mort et plus de 19500 autres ont été blessées dans plus de 14600 accidents de la route, survenus à l'échelle nationale durant les sept premiers mois de l'année 2021, a annoncé, ce jeudi, la Délégation nationale à la sécurité routière (DNSR).

Dans son bilan sur le fléau des accidents de la circulation enregistrés à l'échelle nationale (zones urbaines et rurales) durant les sept premiers mois de l'année 2021, la délégation fait état de 14601 accidents de la route survenus à l'échelle nationale, ayant fait 1974 morts et 19576 blessés.

Dans un précédent bilan, la DNSR avait fait état de 963 morts et de 10482 blessés dans 7883 accidents de la circulation survenus à l'échelle nationale durant les 4 premiers mois de l'année 2021.

APS