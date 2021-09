Algérie-UE : Formation en ligne à la critique cinématographique du 11 au 16 septembre

Un programme de formation à la critique cinématographique, dispensé par des experts critiques européens, sera organisé, en ligne, du 11 au 16 septembre en cours par le réseau des instituts culturels européens "Eunic Algérie" en collaboration avec des établissements cinématographiques du ministère de la Culture et des Arts, ont indiqué les organisateurs.

Intitulé "Jil Cilima, rencontres des critiques cinéma", ce programme est le premier du genre en Algérie, organisé par les instituts culturels de pays comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, ou encore l'Espagne en collaboration avec le Centre algérien pour le développement du cinéma (Cadc) et le Centre algérien de la cinématographie (Cac).

Cette formation sera dispensée par des experts comme Laila Aoudj (Algérie), Pere Ortin Andres (Espagne), Andrea Chimento (Italie), Helena Lindblad (Suède), Valentina Manzoni (Italie), Christian Mong-gaard (Danemark), Baptiste Pépin (Suède), et Ian Haydn Smith (GB).

La formation comporte des master class sur l'écriture de la critique, des panels de discussion sur l'avenir du cinéma et de la critique, des ateliers sur la programmation cinématographique et sur le rôle de la critique dans la promotion du cinéma local.

L'objectif de cette formation est d'examiner l'importance de la culture cinématographique -en particulier, l'écriture et la diffusion sur les films- à travers une série de projections et de conférences. Les participants auront l'occasion de regarder, de discuter et d'écrire des critiques autour de films européens et algériens sélectionnés.

APS