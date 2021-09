Formation professionnelle : plus de 321.000 nouvelles places pédagogiques pour la prochaine rentrée

Le secteur de la Formation et de l'Enseignement professionnels offre plus de 321.000 nouvelles places pédagogiques, tous types confondus, au titre de la prochaine rentrée prévue le 5 octobre de l'année en cours, a-t-on appris jeudi de la tutelle.

Le département de la Formation et de l'Enseignement professionnels offre 321.729 nouvelles places pédagogiques, tous types confondus, au titre la de rentrée 2021/2022 prévue le 5 octobre prochain, dont 638 places réservées au sein des centres de formation professionnelle aux handicapés moteurs, précise la même source.

En détails, le secteur propose 81.042 nouvelles places pédagogiques en présentiel, 112.102 autres en apprentissage et 3.514 en distanciel.

A noter que les inscriptions ont débuté le 6 juillet dernier et se poursuivront jusqu'au 26 septembre courant, note la même source, relevant que la sélection et l'orientation auront lieu les 27, 28 et 29 septembre et que le secteur a mobilisé l'ensemble des moyens matériels et humains nécessaires pour la réussite de la prochaine rentrée.

