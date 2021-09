Radio Culture et les chaines régionales de Mostaganem et Sétif diffusent 24/24 à partir de ce dimanche

La Radio culture rejoindra, à partir de ce dimanche, le bouquet des radios nationales qui diffusent 24h/24. Ce qui permettra à cette chaine thématique de garantir un service d'information continu au profit de ses auditeurs.

Avec cette décision, la Radio culture renforcera sa présence sur la scène médiatique nationale et elle élargira objectivement son public en gagnant l'attention et la confiance de nouveaux auditeurs aux niveaux national et international.

Les radios locales de Mostaganem et de Sétif connaîtront, également, une extension de leurs émissions à 24 heures, portant ainsi le nombre de radios régionales qui diffusent sans interruption à 8 qui sont la Radio de Tamanrasset, Illizi, Adrar, Oran, Mostaganem, Sétif, Tizi Ouzou et El Bahja dans la capitale.

La Direction générale de la Radio Algérienne a fait savoir qu’elle accorde une attention particulière à l'extension de la diffusion et à la diversification du contenu des réseaux du reste des radios régionales chaque fois que des données objectives sont réunies pour y parvenir.