Khenchela: l'incendie enregistré dans la forêt de Chaâbat Khaled circonscrit

Les éléments de la Protection Civile, soutenus par les agents de la Conservation des forêts de Khenchela ont réussi à circonscrire l'incendie qui s'est déclenché, jeudi, dans la forêt de Chaâbat Khaled dans la commune de Yabous, a-t-on appris, vendredi, de la direction locale de la Protection Civile.

Les équipes d'intervention relevant de l'Unité secondaire de la Protection Civile de Bouhmama et les colonnes mobiles des wilayas de Khenchela et d'Oum El Bouaghi ont réussi à éteindre l'incendie qui s'est déclaré hier dans la forêt de Chaâbat Khaled (commune de Yabous), en collaboration avec des agents forestiers et des travailleurs de lÆentreprise régionale du génie rural, et avec le renfort de la direction générale de la Protection civile (DGPC) qui a mobilisé deux (2) avions bombardiers d'eau espagnols, précise la même source.

L'opération d'extinction de l'incendie a duré plus de 8 heures, ajoute la même source, notant que le relief difficile d'accès de cette région montagneuse, la canicule et les vents forts ont compliqué la tâche aux équipes intervenantes dans la région.

Selon la Direction de la Protection Civile de Khenchela, l'opération de surveillance et de gardiennage de la forêt de Chaâbat Khaled dans la commune de Yabous se poursuit toujours par ses éléments, accompagnés par les agents de la Conservation des forêts, pour empêcher la reprise du feu ou le déclenchement de nouveaux foyers.

Les éléments de la Conservation des forêts de la wilaya de Khenchela procèdent à un inventaire de la superficie du couvert forestier ravagé par l'incendie dans la forêt de Chaâbat Khaled, a-t-on indiqué.