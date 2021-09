Elections locales: une question à aborder "avec responsabilité", pour le FFS

Le Front des forces socialistes (FFS) devra aborder la question des élections locales prévues le 27 novembre prochain "avec lucidité, responsabilité et sens inouï de patriotisme", a indiqué vendredi à Alger son Premier secrétaire national, Youcef Aouchiche.

"Notre parti devra aborder la question des élections locales anticipées, prévues le 27 novembre prochain, avec lucidité, responsabilité et sens inouï de patriotisme (...) Les prochaines élections locales devraient être pour nous une opportunité pour prendre le pouvoir local dans les APC et les APW", a indiqué M. Aouchiche à l'ouverture d'une session extraordinaire du Conseil national du parti, convoquée par son instance présidentielle.

Il a ajouté, toujours au sujet des élections locales, que lors de cette rencontre, "il sera d'abord question de faire un diagnostic, sans concession, sur nos différentes participations, recenser objectivement nos apports, nos atouts et nos manquements", soulignant que ce travail "devra se faire en adéquation avec une réalité politique nationale en effervescence et en prenant en considération notre rôle majeur envers la nation toute entière et envers nos bastions historiques".

M. Aouchiche a relevé qu'à travers toutes ses participations aux élections locales, le FFS "aspirait à faire de ses mandats électoraux, ses politiques et programmes de gestion, des modèles de bonne gouvernance, de compétence, de crédibilité et de probité morale et intellectuelle".

Par ailleurs, il a souligné que sur le plan régional, le FFS "continue à dénoncer toutes les formes d'ingérence ou d'interférence dans nos affaires intérieures et encourage une démarche politique qui viserait à construire le grand Maghreb des peuples en vue d'aboutir à un ensemble politique, économique et social intégré, capable de peser sur la scène régionale et internationale".

"Ce projet qui engage le destin commun de nos peuples frères, devra être construit à l'abri des visées néocolonialistes et sionistes qui conspirent pour l'asservissement de nos nations et leur effondrement", note le FFS.