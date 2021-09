Le FFS décide de participer aux élections locales du 27 novembre prochain

Le Front des forces socialistes (FFS) a décidé, lors d'une session extraordinaire de son conseil national, tenue vendredi, de participer aux élections locales anticipées (APC-APW) prévues le 27 novembre prochain.

"Le conseil national du FFS décide à l'unanimité la participation du parti aux prochaines élections locales anticipées, convoquées pour le 27 novembre prochain", a annoncé le parti sur son site officiel, précisant que les conclusions de cette session extraordinaire feront l'objet d'une conférence de presse qui sera animée samedi au siège du parti.

A l'ouverture de cette session, le Premier secrétaire national du parti, Youcef Aouchiche, avait indiqué que le FFS "devra aborder la question des élections locales anticipées, prévues le 27 novembre prochain, avec lucidité, responsabilité et sens inouï de patriotisme".

Il a ajouté qu'à travers toutes ses participations aux élections locales, le FFS "aspirait à faire de ses mandats électoraux, ses politiques et programmes de gestion, des modèles de bonne gouvernance, de compétence, de crédibilité et de probité morale et intellectuelle".

