Lamamra entame une visite de travail en République du Congo

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ramtane Lamamra, a entamé vendredi soir une visite de travail en République du Congo.

Cette visite à Brazzaville vise à "consolider les relations bilatérales et à coordonner la concertation, notamment en ce qui concerne les efforts communs soutenant la paix et la réconciliation nationale en Libye", a écrit le ministre sur son compte Twitter.

"Après mon escale à Kinshasa, j'entame ce soir une visite de travail à Brazzaville. J'attends avec intérêt des rencontres de concertation avec mon homologue, Jean Claude Gakosso, ainsi qu'avec les hautes autorités en vue de renforcer les relations bilatérales et consolider la tradition de concertation et de coordination, notamment en ce qui concerne nos efforts communs soutenant la paix et la réconciliation nationale en Libye", a précisé M. Lamamra.