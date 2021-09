Le Président Tebboune préside dimanche une réunion du Conseil des ministres

Le président de la République, chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune présidera, dimanche, une réunion du Conseil des ministres, indique un communiqué de la Présidence de la République.

L'ordre du jour de cette réunion comprend plusieurs points liés à "la présentation et au suivi des préparatifs de la rentrée scolaire 2021/2022, aux mécanismes réglementaires et pratiques de l'entrée en vigueur de l'allocation chômage, et aux secteurs de la Santé, des Hydrocarbures, des Finances, du Tourisme et des Sports".

