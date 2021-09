Le Conseil des ministres étudie et approuve un certain nombre de décrets et d'offres relatifs à plusieurs secteurs

Le président de la République, Chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a présidé dimanche une réunion du Conseil des ministres, consacrée "à l'examen et l'adoption de plusieurs décrets et à l'approbation d'exposés liés à plusieurs secteurs", indique un communiqué de la Présidence de la République, dont voici la traduction APS:

"Le Président de la République, Chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a présidé, ce dimanche 12 septembre 2021, une réunion du Conseil des ministres, consacrée à l'examen et l'adoption de plusieurs décrets et à l'approbation d'exposés liés aux secteurs de l'Education nationale, du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, des Finances, de l'Agriculture, des Hydrocarbures, de la Santé et du Tourisme.

Après l'ouverture de la séance par le Président Tebboune, la présentation de l'ordre du jour et l'exposé du Premier ministre sur l'action du Gouvernement durant la dernière quinzaine, et après avoir écouté les exposés de Messieurs les ministres, le Président de la République a donné les instructions et orientations suivantes:

* Préparatifs de la rentrée scolaire 2021-2022:

- Trouver des solutions immédiates à la souffrance des élèves due au poids du cartable.

- Assurer une exploitation maximale des structures de l'Education et de l'Enseignement supérieur, et veiller à ne pas les soumettre aux horaires administratives.

- Confier au ministre de l'Intérieur le contrôle et le suivi continus des

conditions de transport scolaire et son amélioration avec la garantie de meilleures prestations, notamment dans les zones d'ombre.

- Accélérer le lancement de l'Ecole nationale supérieure pour la formation d'enseignants spécialisés dans l'éducation des malentendants sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

- Valoriser la création de livres en braille pour les mathématiques et sciences, une première en Algérie.

- Vacciner tout le personnel du secteur de l'Education nationale avant la rentrée scolaire.

* Secteur de la Jeunesse et des sports:

- Augmenter la cadence des préparatifs des Jeux méditerranéens qu'abritera notre pays, notamment l'organisation de stages et de compétitions préparatoires à tous les niveaux en vue de pallier le bilan négatif enregistré lors des derniers Jeux Olympiques.

- Eventualité d'établir des partenariats internationaux pour la formation d'athlètes en vue de les encourager à participer aux prochains Jeux méditerranéens.

- Accorder davantage d'intérêt aux athlètes spécialisés dans des disciplines olympiques en vue de réaliser de meilleurs résultats.

- Accorder un intérêt particulier aux sports scolaires et universitaires

dans diverses spécialités et organiser des championnats locaux, de wilaya et régionaux en vue de lancer un projet sportif national.

- Réorganiser le Lycée sportif, de sorte à ouvrir des annexes régionales à Constantine, à Oran et à Ouargla, après définition précise de l'engouement des élèves pour cette spécialité en milieu éducatif.

- Transférer tous les dossiers des projets de réalisation des grandes

infrastructures sportives au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, en vue d'assurer un suivi permanent et efficace de leur réalisation.

* Mesures d'urgence pour la relance du secteur du tourisme:

- Accorder un intérêt particulier au tourisme interne en promouvant les prestations touristiques à la hauteur des attentes des familles algériennes.

- Promouvoir le tourisme thermal aux niveaux national et international.

- Revoir la politique des prix en cours, en vue de créer une véritable compétitivité entre investisseurs.

- Impliquer les représentations diplomatiques algériennes dans la promotion des produits artisanaux, et y réserver des espaces pour organiser des expositions permanentes.

- Organiser l'artisanat selon les standards internationaux aux fins de garantir la qualité et l'authenticité des produits artisanaux.

Dispositif règlementaire et pratique de l'entrée en vigueur de l'allocation chômage :

- Définir l'âge maximal pour les primo-demandeurs d'emploi éligibles à l'allocation chômage, selon des critères raisonnables et objectifs, compte tenu de la lenteur des investissements générateurs d'emploi et de la récession économique due à la pandémie de Covid-19.

- Mettre en place un système efficace de contrôle du fichier national des chômeurs, afin d'assurer une distribution transparente et correcte de ladite allocation, en tenant compte des opportunités de travail disponibles dans différentes régions du pays.

- Définir les mécanismes juridiques de sanction pour toute fraude pour bénéficier de cette subvention, y compris la poursuite pénale.

- Distinguer l'allocation destinée aux jeunes chômeurs du reste des privilèges et allocations offerts aux jeunes.

* secteur de la santé:

- Exploiter le stock national de vaccins importés, en tenant compte de

l'évolution de la cadence de production locale à venir.

Avant la clôture de la séance, le Conseil des ministres a adopté deux décrets présidentiels dans le secteur des hydrocarbures et des décisions individuelles portant nominations et fin de fonctions pour des fonctions supérieures de l'Etat".

APS