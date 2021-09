Le Premier ministre entame la présentation du Plan d'action du gouvernement à l'APN

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a entamé lundi la présentation du Plan d'action du gouvernement devant les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN), lors d'une séance plénière, présidée par M. Ibrahim Boughali, président de l'Assemblée.

Ce Plan est axé essentiellement sur l'engagement de réformes structurelles destinées à relancer l'économie nationale et moderniser le système bancaire et financier.

Adopté le 30 août dernier par le Conseil des ministres, le Plan d'action est composé de cinq chapitres, à savoir la consolidation de l'Etat de droit et la rénovation de la gouvernance, la relance et le renouveau économiques, le développement humain et une politique sociale renforcée, une politique étrangère dynamique et proactive, ainsi que le renforcement de la sécurité et de la défense nationale.

A l'issue de l'exposé du Premier ministre, les députés procèderont au débat général du plan d'action du gouvernement. Le débat prendra fin mercredi avec une séance consacrée aux réponses du Premier ministre aux questions soulevées par les députés lors du débat général. Jeudi, une séance plénière sera consacrée au vote du projet de plan d'action du gouvernement.

