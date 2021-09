La Radio Algérienne va honorer ce mardi les champions algériens des jeux paralympiques de Tokyo

La Radio Algérienne organisera ce mardi au club Aissa Messaoudi, une cérémonie en l'honneur des athlètes paralympiques algériens médaillés de jeux paralympiques de Tokyo, en reconnaissance de leurs remarquables réalisations qui ont honoré l'Algérie dans les forums sportifs internationaux aux niveaux continental et mondial.

Par ailleurs, la Radio Algérienne, en tant que membre du Comité national de facilitation de l'accès aux médias et à la culture pour les personnes handicapées, cherche à bénéficier des expériences de ces sportifs aux besoins spécifiques.

La cérémonie sera aussi une autre occasion de confirmer la relation de coopération et de confiance qui lie depuis toujours la radio algérienne, avec tout son réseau de chaînes nationales et de radios régionales, à ces champions et aux élites sportives en général, dans le but de promouvoir la pratique sportive en Algérie et l’enracinement de ses valeurs morales.