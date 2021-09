Feux de forêts: arrestation de 16 membres du mouvement terroriste "MAK"

Les enquêtes de la Police judiciaire sur les feux de forêts se sont soldées par l'arrestation de 16 mis en cause à Tizi-Ouzou et Béjaia, tous membres du mouvement terroriste "MAK", a indiqué lundi un communiqué du commandement de la Gendarmerie nationale (GN).

Les enquêtes de la police judiciaire sur les feux de forêt "se sont soldées par l'arrestation de 8 individus à Tizi-Ouzou et 8 autres à Béjaia. Ces mis en cause, tous membres du mouvement terroriste "MAK" seront transférés au pôle pénal de Sidi M'hamed après parachèvement des procédures légales", a précise la même source.

Les enquêtes "se sont soldées par l'établissement de l'implication de 11 autres individus parmi les individus arrêtés dans l'affaire de l'assassinat de Djamel Bensamin", a précisé la même source. Les enquêtes ont établi "l'appartenance de tous les mis en cause arrêtés au mouvement terroriste "MAK", et ce avec preuves techniques et scientifiques".

Parmi les individus arrêtés, figure un membre fondateur, le trésorier de l'organisation et un président de Coordination ainsi qu'un journaliste qui étaient tous en contact direct avec le président du mouvement terroriste "MAK", le dénommé Ferhat Mehenni et avec d'autres membres à l'étranger.

"Les enquêtes sont toujours en cours pour identifier toutes les personnes impliquées", a souligné la Gendarmerie nationale, appelant les citoyens à participer activement à la lutte contre les différentes formes de criminalité et à signaler tout acte criminel via le numéro vert 1055 mis à leur disposition, le site dédié aux prés-plaintes (PPGN.MDN.DZ) ou en se rapprochant de l'unité de GN la plus proche".