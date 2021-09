Le Conseil exécutif de l'Union de radiodiffusion des États arabes tient sa réunion semestrielle

C’est en présence des directeurs généraux de la radio et de la télévision algériennes que le Conseil exécutif de l'Union de radiodiffusion des États arabes (ASBU) a tenu, ce mardi, en visioconférence, sa 105e session semestrielle, sous la présidence de Mohamed Abdel Mohsen El Awash, président de l'Union, et avec la participation de représentants d'organisations arabes membres.

Lors d'une brève allocution, le directeur général de l’ASBU, Abdul Rahim Suleiman, a évoqué les activités menées au cours du premier semestre, soulignant que l'union qu’il dirige a réussi à mettre en œuvre les directives des comités et des groupes de travail de l’organisation.

Il a, en outre, souligné la volonté de son organisation d’organiser le reste des activités de l’année en cours, notamment la première édition de la Conférence arabe des médias, qui précède le 21e Festival arabe de la radio et de la télévision, ainsi que l'achèvement de la construction à Tunis de l’hôtel de l'Union.

Au cours de cette réunion de deux jours, le Conseil exécutif doit également discuter du rapport de l'Administration générale sur ses activités menées entre ses 104e et 105e sessions, dans les domaines de la radio, des programmes et des informations télévisuelles, des sports, du Festival arabe de la radio et de la télévision et de la coopération arabe et internationale.

La réunion étudiera aussi les rapports sur l'activité du Centre arabe d'échange d'informations et des programmes, et l'activité de l'Union dans le domaine de la formation (le rapport du Centre arabe de formation en radio et télévision et de l'Académie de l'Union pour la formation), ainsi que les recommandations du Comité permanent des affaires administratives, financières et juridiques lors de sa 79e réunion, et le colloque accompagnant le Conseil exécutif sur la gouvernance des institutions médiatiques arabes dans le domaine audiovisuel.

