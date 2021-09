Les champions paralympiques honorés par la Radio Algérienne et recrutés comme analystes sportifs

Ils ont porté haut les couleurs de l’Algérie et apporté les honneurs à toute une nation. Grâce à leurs exploits, l’Algérie se classe à la 29e place parmi tous les pays participants aux jeux paralympiques de Tokyo. « Il sera difficile de vous rendre cet honneur », dira le Directeur général de la Radio Algérienne, Mohamed Baghali, face aux champions paralympiques, invités, ce mardi, à êtres honorés lors d’une cérémonie, organisée au Centre culturel de la Radio Aïssa Messaoudi, et retransmise en direct sur la Chaine 1, la Chaine 2, Jil FM et l’ensemble des radios locales à travers le pays. Désormais, la Radio Algérienne pourra bénéficier de leur expertise puisque ces champions ont tous signé une convention d’un an, pour être des analystes sportifs. Après avoir pu admirer leurs performances sportives, les auditeurs auront l’occasion d’apprécier leurs commentaires sur les ondes des différentes chaines de la Radio Algérienne.

« Grâce à vous, l’hymne national algérien aura résonné quatre fois durant ces jeux à Tokyo », rappelle Mohamed Baghali, en s’adressant aux champions paralympiques. « L’Algérie a besoin de vous, les algériens ont besoin de la joie que vous leur procurez et la Radio Algérienne a besoin de vos exploits à raconter et à rapporter au public », relève le directeur général de la Radio, avant de leur annoncer que « la Radio sera leur deuxième maison ».

« Présente depuis le début à toutes les étapes de leur carrière, la Radio Algérienne a décidé de continuer à accompagner le parcours de ces athlètes d’élite, en leur donnant la possibilité de devenir des analystes de l’actualité et des évènements sportifs », annonce Mohamed Baghali. Une collaboration concrétisée, ce mardi, par la signature d’une convention professionnelle d’un an entre les athlètes paralympiques médaillés et la Radio Algérienne. « En contre partie d’un salaire qu’elle vous versera pendant un an, la Radio Algérienne, à travers son réseau de stations nationales et locales, va bénéficier de votre savoir-faire, de vos expériences et de votre expertise pour commenter et analyser les évènements sportifs.»

« Une modeste contribution en comparaison avec tous les honneurs et la fierté que vous avez apporté à la nation », commente le Directeur général de la Radio Algérienne. Mais pour ces athlètes handisport, cette convention représente bien plus. « Ce n’est pas peu de chose, c’est une chance et une véritable opportunité professionnelle pour nous », réponds Skander Djamil Athmani, détenteur d’une médaille d'argent.

Les médaillés n’ont pas pu êtres tous présents au siège de la Radio Algérienne. Pour autant, ils ont participé à cette cérémonie en direct à partir des studios des radios de leurs villes de résidence. C’était, par exemple, le cas pour Safia Djellal, médaille d’or et record du monde du lancer de poids, qui était en direct depuis la Radio de Batna, ou encore Asmahane Boudjadar, également médaille d'or du lancer de poids, en direct de Constantine. De son côté, le président de la fédération algérienne handisport, Slimane Maachou, leur a apporté ses encouragement et rendu hommage, en direct depuis Radio Béchar.

Le chef de cabinet du ministère de la Jeunesse et des Sports, le président du Comité olympique algérien et plusieurs présidents de fédérations ainsi que d’autres invités de marques étaient présents à cette cérémonie, tenue en l’honneur des champions paralympiques algériens.