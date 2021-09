Boumerdes : déclenchement de plusieurs incendies dans les forêts de Beni Amrane et de Tidjelabine

Plusieurs départs de feux ont été enregistrés, mardi soir dans la région montagneuse de Beni Amrane avant de se propager vers la commune voisine de Tidjelabine (à l'est de la wilaya ), a-t-on appris de la direction locale de la protection civile qui a mobilisé tous ses moyens humains et matériels pour leur extinction.

Le chargé de communication de cette institution, le lieutenant Hocine Bouchachia, a indiqué à l'APS que ces incendies qui se sont déclarés vers 16h, ont incommodé sept personnes qui ont inhalé de la fumée et qui ont été prises en charge par les agents de la protection civile, a-t-il dit, soulignant qu'elles sont hors de danger. Ce même responsable a ajouté qu'aucune perte matérielle significative n'a été enregistrée, à l'exception de quelques anciennes habitations abandonnées.

La même source a expliqué que ces incendies, qui ont semé la panique parmi la population, sont partis, notamment, des zones de Souika et Ghazibaoun dans la montagneuse de la commune de Beni Amrane, avant de se propager, sous l'effet du vent vers d'autres zones voisines dont El Merayel et Beni Fouda dans la localité de Tidjelabine.

Les services de la protection civile ont mobilisé tous les moyens humains et matériels pour l'extinction de ces incendies. Des unités d'intervention des wilayas voisines ont été, en outre dépêchées à Boumerdes pour participer à ces opérations de lutte contre ces feux qui se sont vite propagés à cause du vent et de la chaleur intense, a indiqué le lieutenant Bouchachia.

(APS)