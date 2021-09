Industrie pharmaceutique: les fabricants appelés à conformer leurs dossiers

Le ministère de l'Industrie pharmaceutique a appelé les établissements pharmaceutiques de fabrication, régulièrement autorisés, à conformer leurs dossiers aux nouvelles dispositions réglementaires introduites par l'article 27 du décret exécutif n°21-82 relatif aux établissements pharmaceutiques et les conditions de leur agrément, selon un communiqué du ministère.

Selon le document, publié mercredi sur la page Facebook officielle du ministère, "les établissements pharmaceutiques de fabrication régulièrement autorisés à la date de publication du décret exécutif au journal officiel, sont tenus de se rapprocher, au plus tôt de la sous-direction de la production et du développement industriel, et ceci afin de conformer leurs dossiers aux nouvelles dispositions réglementaires".

En outre, le ministère a rappelé qu’au-delà de la date du 23 février 2022, et ce, conformément au décret, aucun agrément autre que celui délivré par les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique ne sera valable.

APS