Tennis de table: la sélection algérienne juniors au tournoi international de Tunis

La sélection algérienne juniors-garçons de tennis de table entre en lice, ce vendredi, au tournoi international Open de Tunis (13-19 sept), et ce dans le cadre des préparatifs en vue des jeux méditerranéens d'Oran-2022.

La sélection nationale des garçons se trouve en Tunisie depuis mercredi dernier, en compagnie de l'équipe algérienne féminine qui achève ce jeudi sa participation à un tournoi Open après un stage de préparation organisé sous l'égide de la Fédération internationale du 6 au 12 septembre.

Selon le président de la Fédération algérienne de tennis de table (FATT) Ailam Toufik, la sélection féminine a réalisé de bons résultats, en dépit de l'arrêt forcé de la préparation en raison de la Covid-19.

"La participation de l'équipe féminine algérienne juniors a été très positive, notamment au vu de l'arrêt des activités pour presque de deux années à cause de la Covid-19 (...) Avec la reprise et la poursuite de la préparation, nous allons améliorer notre classement africain et mondial", a t-il déclaré.

A Tunis, la délégation de l'équipe féminine, dirigée par le membre du bureau fédéral Mabrouk Adjabi, comprend les joueuses Amina Kessassi, Hadjer Tahmi et Narimène Seddiki, ainsi que l'entraîneur Meriem Lehali.

Quant à l'équipe masculine, elle est composée de l'entraîneur Benmira Gouasmi et des pongistes Abdelbasset Chaichi, Abdelouahab Belahcene, Mohamed Tayeb Bechni et Abderrahmane Azzala.

S'agissant de la sélection algérienne "seniors", le président de la FATT a indiqué que cette équipe entrera en stage dans les prochains jours à Fouka, en prévision des Mondiaux "individuels" prévus novembre prochain aux Etats-Unis.

Ailam Toufik a tenu à préciser que l'objectif de la Fédération est de garantir les meilleures conditions de préparation aux athlètes dans le but d'honorer les couleurs nationales aux prochains Jeux méditerranéens d'Oran-2022.

