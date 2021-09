Le nombre de cas de COVID-19 en Afrique approche 8,1 millions

Le nombre total de cas positifs confirmés de COVID-19 en Afrique s'est élevé jeudi après-midi à 8.096.504, a rapporté le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

Selon cette agence de l'Union africaine (UA) spécialisée dans les services de santé, la pandémie a causé à ce jour 204.821 décès dans les pays membres du bloc, tandis que 7.409.626 patients ont guéri de cette maladie sur ce continent.

L'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, la Libye et l'Ethiopie figurent parmi les pays africains qui comptent le plus de cas sur ce continent, selon le CDC Afrique.

L'Afrique australe est la région la plus touchée en termes de nombre de cas, suivie par les régions du Nord et de l'Est du continent, tandis que l'Afrique centrale est la région la moins affectée du continent, selon le CDC Afrique.