Benabderrahmane: le Gouvernement envisage de tenir des Assises nationales sur la santé

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a annoncé, jeudi, que le Gouvernement envisage, sur instruction du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de tenir des Assises nationales sur la santé en vue de procéder à une évaluation "minutieuse" du secteur et trouver des "solutions pratiques applicables sur le terrain".

En réponse aux préoccupations et questions des députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) lors du débat du Plan d'action du gouvernement (PAG), le Premier ministre a indiqué que ces assises nationales seront une "halte majeure et décisive pour un diagnostic précis de la situation sanitaire en Algérie, desquelles devront donner lieu à des solutions pratiques et applicables sur le terrain".

Dans le même contexte, il a révélé la volonté du Gouvernement d'"engager, dans les plus brefs délais, une révision de l'ensemble du système de santé en procédant à une réforme profonde et globale basée principalement sur la révision de la carte sanitaire à travers l'adoption de nouvelles normes qui prennent en compte les besoins réels de chaque région, sur la base d'un diagnostic précis et de données objectives".