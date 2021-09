Rentrée scolaire 2021/2022: les préparatifs s’accélèrent au niveau des communes

En prévision de la prochaine rentrée scolaire, 473 nouveaux établissements sont ouverts au niveau national pour assurer de meilleures conditions aux élèves ainsi qu’aux enseignants. En plus du volet pédagogique, les préparatifs s’accélèrent, au niveau des communes, pour mettre en place la logistique nécessaire à la prise en charge des élèves

A Ain Abessa dans la wilaya de Sétif, les responsables locaux s’affairent à mettre en place les moyens logistiques. « Nous avons 6 minibus et un contrat avec 2 partenaires privé pour assurer le transport scolaire », rassure Othemani Kedour, président de l’Assemblée populaire communale. En ce qui concerne les cantines, de grands aménagements ont été effectués pour servir un repas chaud aux élèves ».

Dans la commune Kadiria à Bouira, c’est plutôt la gestion et non la disponibilité des moyens qui pose problème. « La restauration et le transport scolaire sont bien pris en charge par l’Etat grâce à des budgets conséquents, mais ce qui pose problème chez certains élus locaux, c’est la gestion de ce créneau », avoue le président de l’Assemblée populaire, Haddad Hamid.

Les syndicats des différentes corporations de l’éducation restent, quant à eux, sceptiques. Ils estiment que certains APC ne sont pas toujours à la hauteur de cette mission.