Ligue des champions : mission aisée pour le CRB, difficile pour l'ESS

Le CR Bélouizdad et l'ES Sétif, défaits au tour préliminaire-Aller de la Ligue des champions, devront sortir le grand jeu lors de la manche retour dimanche prochain à domicile respectivement face à Akwa United du Nigeria et FC Fortune de Gambie, en vue d'une qualification aux seizièmes de finale de l'épreuve continentale Si la mission du CRB paraît relativement aisée, en raison de la courte défaite (1-0) enregistrée en terre nigériane, la tâche de la formation sétifienne sera plus ardue, après le revers cinglant (3-0) subi hors de ses bases en Gambie.

En vue de leur confrontation face à Akwa United prévue au stade Omar Hamadi (Bologhine) à 21h00, les hommes du duo Karim Bakhti-Salim Sebaa ont repris les entraînements mercredi dernier au stade 20 août (Alger) en présence de tout le groupe.

Le CRB, champion d'Algérie en titre, préserve toutes ses chances pour arracher une victoire par plus d'un but, laquelle lui permettrait de passer au tour suivant de la compétition.

Une mission qui est tout à fait dans les cordes des joueurs du Chabab, même si l'équipe a enregistré le départ de son meilleur buteur, Amir Sayoud, au profit d'un club saoudien.

La rencontre CRB-Akwa United sera dirigée par un trio d'arbitrage libyen, conduit par Abdelbasset Chahoub, assisté de ses compatriotes Salah Chaouki et Wahed Al-Djahaw.

En revanche, l'Entente sétifienne, qui traverse une conjoncture difficile après le départ de plusieurs de ses joueurs-cadres, accueillera les Gambiens du FC Fortune au stade du 8-mai 1945, avec l'ambition de réaliser l'exploit, en remontant l'écart de trois buts.

Une mission certes difficile, mais que les joueurs du coach Nabil Kouki mettront tout en oeuvre pour la réussir.

Malgré la saignée enregistrée dans son effectif et le transfert à l'étranger de ses deux atouts offensifs, Mohamed Amine Ammoura (Lugano/Suisse) et Hossam Ghacha (Antalyaspor/Turquie), l'équipe sétifienne ne semble pas vouloir abdiquer et visera, à coup sûr, une "remontada".

Prévue dimanche à partir de 21h00, la rencontre ESS - FC Fortune sera officiée par un trio d'arbitres marocains, conduit par Mustapha Kechaf assisté de Hicham Ait Abbou et Karim Sabry.