Le président sahraoui reprend ses fonctions après s'être rétabli du Coronavirus

Le ministre de l'Information, porte-parole officiel du Gouvernement sahraoui, Hamada Selma Eddaf a annoncé que le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, retournera aux camps de réfugiés, pour reprendre ses fonctions, après un périple de soins suite à son infection par le Coronavirus, ajoutant que c'est là une occasion de réaffirmer la poursuite du combat et de l'accomplissement des missions de lutte.

"Le Président Brahim Ghali devra arriver, samedi aux camps de réfugiés, pour reprendre ses fonctions après une période de soins et de convalescences suite à son infection par le Coronavirus", a indiqué l'Agence de presse sahraouie (SPS) citant le ministre qui ajoute que le Président Ghali "retournera à son bureau en vue de poursuivre ses missions quotidiennes, estimant que c'est là une occasion de réaffirmer la poursuite du combat et l'accomplissement des missions de lutte".

A l'occasion, M. Hamada Selma Eddaf a réitéré, au nom de l'Etat sahraoui, direction et peuple, les remerciements aux "autorités algériennes médicales et officielles, pour l'attention et les égards qu'ils ont eus pour le président Ghali qui était en Algérie (pour des soins)".

Le même responsable a également remercié les autorités espagnoles pour la prise en charge et l'accueil du Président Ghali.