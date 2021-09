Relance économique: « c’est le plan de la dernière chance », estime Sami Agli

Les opérateurs économiques mettent tous leurs espoirs sur la mise en œuvre du nouveau Plan d’action du gouvernement. C’est « le plan de la dernière chance » pour relancer l’économie nationale, affirme, ce dimanche, le président de la Confédération algérienne du patronat-citoyen, Sami Agli.

« Tout le monde est dans une réelle attente de ce renouveau économique qui n’est pas un choix mais une obligation pour pouvoir avancer », a-t-il déclaré lors de son passage dans l’émission « L’Invité de la rédaction » de la radio Chaine 3.

Avec plus d’un million d’emplois perdus et un nombre inquiétant d’entreprises en difficulté, l’économie nationale nécessite « une relance urgente », recommande le chef de fil du patronat qui insiste, particulièrement, sur la nécessité de commencer préalablement « par un diagnostic réel de l’entreprise et de l’économie d’une manière générale » afin de trouver les mécanismes adéquats à ce renouveau économique.

M. Agli soutient, dans cette perspective, que le pouvoir d’achat des Algériens qui a pris un sérieux coup durant ces dernières années doit être réévalué pour relancer la consommation et par conséquent la machine économique. « On ne peut relancer l’économie sans un pouvoir d’achat stable et fort », tranche-t-il.

Au sujet des entreprises en difficulté, l’invité de la Chaine 3 plaide en faveur du déblocage des projets d’investissements, d’une lutte conséquente contre la bureaucratie, d’un système bancaire plus souple et d’une bonification des taux d’intérêt notamment dans cette période de crise sanitaire et économique.