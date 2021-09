Projection du documentaire "Les sahraouis... un peuple oublié" en Belgique

La salle "Pianofabriek" à Bruxelles (Belgique) a abrité samedi l'avant-première du docu-film "Les sahraouis... un peuple oublié" réalisé par la Fédération Wallonia-Brussels et relatant les différents aspects de la question sahraouie.

Selon l'Agence de presse sahraouie (SPS), le documentaire évoque, à travers des témoignages, le quotidien des migrants sahraouis notamment en Belgique et leur responsabilité envers leur peuple dans les camps de réfugiés et les territoires occupés.

Le documentaire évoque également "la situation inquiétante des militants sahraouis dans les territoires occupés à l'instar de la militante Sultana Khaya et les détenus civils sahraouis incarcérés dans les geôles de l'occupation marocaine dans des conditions pitoyables".

"Cette projection a été l'occasion pour le mouvement belge de solidarité et les associations de la diaspora pour tenir un débat marqué par une allocution de M. Pierre Galand, président de la Coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui (EUCOCO) sur l'histoire de la lutte sahraouie de libération et les derniers développements de la cause nationale", a ajouté la même source.

APS