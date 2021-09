Youcef Aouchiche : "le FFS a toujours œuvré pour que l’Algérie soit unie et indivisible"

La participation du Front des forces socialistes (FFS) aux prochaines élections locales s’inscrit dans la démarche visant à défendre l’unité nationale et à faire barrage à ceux qui cherchent la division, indique le secrétaire générale du pari, Youcef Aouchiche, qui était lundi matin, l’invité de la rédaction de la Chaine 3 de la Radio Algérienne.

« Cette décision a été prise suite à un débat très large au sein de notre structure, notamment le conseil national du parti, où nous avons décidé à l’unanimité de prendre part à ces élections, et ce, pour trois impératifs qui nous semblent essentiels », affirme celui-ci.

Le premier, dit-il, a un lien direct avec les dangers qui guettent notre état national. « Nous sommes contre les extrémistes scissionnistes et ceux qui veulent stigmatiser la Kabylie, instaurer un climat de haine entre les Algériens, et qui à chaque fois, essaient d’instrumentaliser certains événements, tragiques notamment, pour porter atteinte à l’unité de notre pays et à la cohésion du peuple Algérie », a-t-il insisté.

"Notre participation est un choix stratégique dicté par nos responsabilités nationales"

L'invité précise que le FFS est de mouvance nationaliste et patriotique, il appelle à ne pas céder le terrain à des extrémistes et des aventuriers, qui sont des petites minorités idéologiques et politiques qui veulent imposer des idées et projets politiques qui constituent aujourd’hui un péril et un danger pour la continuité de l'Etat national.« Donc la participation à ces elections est un choix stratégique dicté par nos responsabilités nationales étant qu’un parti qui a toujours œuvré pour que l’Algérie soit unie et indivisible », ajoute le Sg du FFS.

Le deuxième impératif, enchaine t-il, touche directement notre proximité avec la population étant donné que les institutions locales nous donnent l’opportunité d’être en contacte permanent avec les citoyens, dans les villages, les villes et les communes. «Nous avons œuvré depuis le multipartisme à prendre part pratiquement à l’ensemble des échéances locales à l’exception de celle de 1990. Nous avons exploité ces terrains pour partager et accompagner les citoyens dans leur lutte quotidienne pour arracher leurs droits », fait-il savoir.

"Il est temps d’apporter des changements dans les textes qui régissent nos collectivités"

Pour dynamiser au mieux les activités des assemblées locales, l’interviewé, estime qu’il faudrait donner plus de chances aux élus locaux pour travailler afin d’apporter les solutions nécessaires et rependre le plus efficacement possible aux doléances des citoyens. « Je vous assure qu’il y a énormément de volonté au niveau des assemblées locales qu’il faudrait exploiter et mettre au profil du développement du pays. Les élus sont dépourvus de toutes prérogatives, je suis moi-même élu local, et des foi on se retrouveles mains liées. Nous n’avons pas suffisamment la force d’agir et d’apporter des solutions attendues par les citoyens. Il est temps d’apporter des changements fondamentaux dans les textes qui régissent nos collectivités», ajoute-t-il.

" Nous sommes entrain de préparer le 6eme congrès du parti"

Le troisième et dernier impératif évoqué par l’invité, qui a motivé le FAF à prendre cette décision de participer aux prochaines élections locales, est lié à la dynamique organique que «nous voulons créer au sein de nos structures. Ce qui va nous permettre, affirme t-il, de préparer un congrès national ordinaire prochainement qui donnera la parole à toutes les militantes et militants et ceux qui partagent notre projet de société et notre vision.

« Nous sommes entrain de préparer un 6eme congrès, qui est une étape importante dans la vie du parti. Cela va nous permettre de revoir certains modèles de fonctionnement et de nous adapter aux mutations et aux réalités d’aujourd’hui », conclut-il.