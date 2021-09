Des instructions pour relancer les entreprises à l'arrêt ou en difficulté

Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar, a appelé à la relance dans les plus brefs délais des entreprises industrielles à l'arrêt ou en difficulté conformément aux orientations du président de la République et des instructions du Premier ministre, a indiqué un communiqué du ministère.

M. Zeghdar a donné ses instructions lors d'une réunion, au siège du ministère, avec les responsables des groupes industriels publics, pour étudier la situation de leurs entreprises et unités à l'arrêt ou en difficulté et les mécanismes permettant de les relancer, a précisé la même source.

Le ministre a insisté sur "la nécessité de relancer ces unités et entreprises dans les plus brefs délais, conformément aux orientations du président de la République et des instructions du Premier ministre, et ce, à travers le redémarrage de leurs activités ou leur transfert vers d'autres branches rentables sur le plan économique".

Le ministre de l'Industrie a également instruit les responsables de son secteur à "formuler des propositions tangibles en vue de les examiner et de les mettre en œuvre dans les plus brefs délais".

Par ailleurs, M. Zaghdar a insisté sur l'impératif de réviser la gestion des groupes industriels publics notamment ceux en difficulté, soulignant l'intégration des contrats de performance dans le mode de gestion.

La réunion a permis le recensement des entreprises et unités en arrêt d'activité et celles en difficulté et de définir les causes à l'origine de cette situation, a ajouté le document.

Il a été question de débattre des mécanismes susceptibles de relancer ces entreprises implantées au niveau des différentes régions du pays, au vu de son rôle important, à savoir la création de la richesse et des postes d'emploi, a conclu le communiqué.