La Radio algérienne organise, ce mercredi, une rencontre sur l’officialisation de la journée nationale de l’imam

La Radio Algérienne, représentée par Radio Coran, organise ce mercredi, au club culturel Aissa Messaoudi à partir de 09h00, une rencontre intitulée « Officialisation de la journée nationale de l’imam, une reconnaissance de son statut et de son rôle dans la valorisation des futures générations ».

La rencontre sera animée par une pléiade d’enseignants qui interviendront sur :

le Prophète (que la salut soit sur lui), l’imam est un modèle ;

l’imam et son rôle dans la société ;

signification de la journée nationale de l’imam ;

l’imam, son rôle, ses objectifs ;

valoriser la place de l’imam, c’est valoriser les futures générations.

En plus de cette rencontre, des madih dini en l’honneur de l’imam et de l’Algérie seront donnés par Abdellah Bendada . Il faut savoir que l’imam jouit d’un statut prépondérant dans la société algérienne. Il est le modèle et l’image de la foi. Son rôle au cours de l’histoire algérienne témoigne de son influence efficace dans la préservation de la cohésion sociale, la détermination, ainsi que la défense des valeurs et de l’identité populaires. Il a été le moteur d’une conscience de l’appartenance, élément déterminant dans la révolution du peuple algérien contre le joug colonial.

Au lendemain de l’indépendance, l’imam a fortement contribué à ériger l’enracinement des valeurs morales et du référent religieux en rempart protégeant la société des tentatives de division et des idées aberrantes.Dans ce sillage, la décision du président de la République Abdelmadjid Tebboune de consacrer une journée nationale à l’imam le 15 septembre de chaque année, honore ses sacrifices et valorise son rôle de modèle, image de la foi.