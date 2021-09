Nationale Une de volley-ball (messieurs) : la composition des 2 groupes dévoilée

La Fédération algérienne de volley-ball (FAVB) a dévoilé mercredi la composition des groupes Centre-Est et Centre-Ouest de la Nationale Une (messieurs), en vue de la saison 2021-2022 qui débutera le week-end du 5-6 novembre.

Chaque groupe est composé de dix équipes, selon le tirage au sort effectué mercredi.

Le NR Bordj Bou Arréridj, champion d'Algérie 2019-2020, évoluera dans la poule Centre-Est avec notamment l'Etoile de Sétif et l'OMK El-Milia.

De son côté, le GS Pétroliers (comme nominé par la FAVB au lieu du MC Alger qui aurait récupéré toutes ses sections cédées en 2008) jouera dans la poule Centre-Ouest avec, entre autres, le PO Chlef et l'Olympique El-Kseur.

Réuni début juin, le bureau fédéral de la FAVB avait proclamé la fin du championnat 2019-2020 -- interrompu et non achevé en raison de la pandémie de Covid-19 -- et octroyé le titre de champion au NRBBA (messieurs) et au GSP (dames), qui étaient alors en tête de leur championnat respectif. La saison 2020-2021 n'a pas eu lieu.

Il a été décidé aussi d'annuler la relégation et de faire accéder en Nationale Une les quatre premières équipes des deux poules des divisions 2 qui devaient jouer les play-offs.

Composition des groupes :

Centre-Est : NR Bordj Bou Arréridj, CS Sétif, JM Batna, OMK El-Milia, NC Béjaïa, ES Sétif, MB Béjaïa, EF Aïn Azel, ES Tadjenanet, JSC Ouled Adouane.

Centre-Ouest : PO Chlef, GS Pétroliers, Olympique El-Kseur, JSB Ighram, RM Arzew, MR Hassi Bounif, NA Husseïn-Dey, WA Tlemcen, RC M'sila, ASV Blida.

