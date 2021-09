Covid-19 : la pandémie continue de reculer dans le monde selon l’OMS

Le nombre d’infections quotidiennes du nouveau coronavirus (Covid-19) a continué sa tendance baissière dans le monde, en reculant largement la semaine dernière pour la seconde fois en plus de deux mois, selon des données publiées mardi soir par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

D’après le bulletin épidémiologique de l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU, un niveau similaire ou un ralentissement de la pandémie a été observé dans toutes les régions du monde.

Près de 3,6 millions de nouvelles infections ont été identifiées sur une semaine, ce qui correspond à un recul d’environ 10%. Et un peu moins de 60.000 décès sont également signalés entre le 13 et le 19 septembre dernier.

Si l’Europe et l’Afrique ont rapporté des nombres de cas similaires à ceux de la semaine précédente, le continent africain a tout de même enregistré une hausse de 4% (plus de 98.000 cas). Dans le même temps, les autres régions ont signalé une baisse de l’incidence hebdomadaire des cas. Les régions de la Méditerranée orientale (22%) et de l’Asie du Sud-Est (16%) enregistrent la baisse la plus importante.

S’agissant des décès aussi, une légère embellie est observée mais elle n’a pas atteint toutes les régions. Au total, près de 60.000 personnes ont succombé au coronavirus, soit une baisse de 7% sur une semaine. L’amélioration la plus significative a été identifiée en Méditerranée orientale et en Asie du Sud-est, qui a enregistré, comme lors du dernier bulletin, la plus forte baisse en pourcentage (27 %).

En revanche, le nombre de victimes a augmenté dans le Pacifique occidental (7 %). Dans le même temps, le nombre de décès signalés dans les Amériques (-2%) et en Europe (+1%) était similaire à celui de la semaine précédente.

Les régions rapportant les taux d’incidence hebdomadaire de cas et de décès pour 100.000 habitants les plus élevés restent les mêmes que la semaine précédente. Il s’agit des Amériques (135 nouveaux cas pour 100.000 habitants, 2,4 décès pour 100.000 habitants) et la Région européenne (117 nouveaux cas pour 100.000 habitants, 1,6 décès pour 100.000 habitants).

Le nombre le plus élevé de morts a été signalé par les Etats-Unis d’Amérique. Avec près de 13.000 nouveaux décès, il s’agit d’une hausse de 2 %.

Au total, la pandémie de coronavirus a fait près de 4,69 millions de morts dans le monde depuis son apparition en Chine fin décembre 2019. Selon un décompte établi par l’OMS mercredi, 228.807.631 cas confirmés de Covid-19 ont été recensés dans le monde.

A la date du 20 septembre 2021, un total de 5.776.127.976 doses de vaccin anti-Covid ont été administrées dont la majorité dans les pays riches. A ce jour, le dispositif COVAX a expédié plus de 296 millions de vaccins dans 141 pays et territoires.

