Ramtane Lamamra s'entretient à New York avec son homologue français Jean-Yves Le Drian

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra s'est entretenu, mercredi à New York, en marge des travaux de l'AG de l'ONU, avec son homologue français, Jean-Yves Le Drian, avec lequel il a évoqué l'état des relations bilatérales et les derniers développements sur la scène régionale.

M. Lamamra a indiqué, dans un tweet, avoir eu "des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian au cours desquels ils ont discuté des relations bilatérales et échangé les points de vue sur les questions les plus importantes à l'ordre du jour de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité, en plus des derniers développements sur le scène régionale".

M. Lamamra participe à la 76ème session de l'AG de l'ONU dont les travaux ont démarré tôt dans la journée.

APS