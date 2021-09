Covid-19 : "10 millions de personnes vaccinées sur un total de 20 millions ciblés" annonce Benbouzid

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a annoncé, jeudi à Alger, que 50% des catégories concernées par la vaccination contre le covid-19 ont bénéficié de cette campagne, soit près de 10 millions de personnes sur un total de 20 millions d'habitants.

Lors d'une réunion avec les ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi et de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag, M. Benbouzid a appelé les citoyens à se faire vacciner, étant "l'unique moyen efficace pour endiguer la propagation du virus et éviter une 4e vague", soulignant, à cette occasion, que "50% des personnes avaient été vaccinées, soit 10 millions de personnes sur un total de 20 millions ciblés".

Le ministre de la Santé a affirmé, devant les ministres des secteurs concernés par la rentrée sociale et de formation pour l'évaluation de la campagne de vaccination au niveau de chaque secteur, que "dans le cadre de la solidarité gouvernementale et le renforcement de la campagne nationale de vaccination, chaque secteur avait entamé cette campagne selon un calendrier défini", rappelant le nombre de cas en baisse ces dernières semaines (166 cas enregistrés mercredi).

Dans le souci d'éviter une 4e vague, le ministre de la Santé a appelé tous les secteurs à "inviter toutes les personnes à se faire vacciner au vu de la disponibilité des vaccins au niveau des centres de vaccination répartis à travers le territoire national, et ce, en vue d'atteindre le taux fixé de la population qui varie, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), entre 40 et 50%.

