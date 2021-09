Ecotourisme: un festival algérien virtuel de la vidéo est officiellement lancé

Une première en Algérie, l’agence digitale Elevatin organise, sous le patronage du ministère du tourisme et du tourisme de l’environnement, un festival algérien virtuel des vidéos de sensibilisation « FAVVS ».

Cet évènement est officiellement lancé à Alger. Il est destiné à rassembler les créateurs de contenus, amateurs ou professionnels, pour « faire reconnaitre et encourager les talents cachés de notre jeunesse autour d’un projet constructif, « la sensibilisation » à des causes humanitaires et d’intérêt général », précise l’agence dans un communiqué rendu public.

Pour cette première édition, le thème sera porté sur un sujet d’actualité en Algérie et dans le monde à savoir « l’écotourisme ».

Ouvertes pour les candidats nationaux et étrangers, les inscriptions au concours doivent se faire avant 30 novembre 2021 sur la plateforme www.favvs-algerie.com. Les trois premiers lauréats de ce concours, après leur sélection par un jury composé de professionnels des Médias, de l'Environnement et du Tourisme, recevront des prix à la cérémonie de clôture qui aura lieu la fin décembre de cette année, indiquent les organisateurs.