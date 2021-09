Rencontre Gouvernement/Walis: approche dynamique pour booster le développement

La traditionnelle rencontre Gouvernement-walis se tiendra samedi avec comme toile de fond la poursuite de la réalisation des chantiers du président de la République, notamment avec la concrétisation du Plan d'action du Gouvernement pour créer de la richesse, booster le développement et réaliser la justice sociale.

Cette rencontre importante s'imbrique à un ensemble de mutations et de changements qui se sont opérés depuis l'élection du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à savoir une nouvelle Constitution, la création de nouvelles wilayas dans le sud du pays, la mise en place d'une novelle Assemblée populaire nationale ainsi que la tenue de prochaines élections locales et du renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation.

Le nouveau Gouvernement, sous la houlette d'Aïmene Benabderrahmane, travaille sur un Plan d'action qui s'articule autour de cinq chapitres, dont la consolidation de l'Etat de droit et la rénovation de la gouvernance, la relance et le renouveau économiques, le développement humain et une politique sociale renforcée, une politique étrangère dynamique et proactive, ainsi que le renforcement de la sécurité et de la défense nationale.

Cette rencontre a pour objectif notamment d'évaluer les politiques du développement socio-économique local, en se penchant sur les résultats atteints et en analysant les contraintes rencontrées, mais aussi de façon plus prospective sur les enseignements à tirer et les moyens d’accélérer les mutations pour répondre "efficacement" aux besoins de la population et mettre les jalons d’un développement local rénové.

Elle vise également à réfléchir à une nouvelle approche en matière de développement local qui doit ouvrir des perspectives pour la mise en place d’un nouveau cadre de conception, de concertation, d’exécution, de suivi et d’évaluation des programmes locaux de développement.

En raison de la situation né des changements dans le monde, notamment la crise du Covid19 qui a impacté le développement de beaucoup de pays, il est nécessaire de valoriser les ressources humaines, naturelles et patrimoniales locales, de soutenir les activités économiques productives.

Cette nouvelle politique permettra d'atténuer les écarts de développement entre les wilayas et même entre les collectivités et localités au sein du même territoire, de promouvoir les activités économiques adaptées aux territoires et également de promouvoir l’emploi et les activités créatrices de richesse.

Pour réaliser la justice sociale, il est impératif d'améliorer l’efficacité des programmes et dispositifs sociaux, afin de garantir la stabilité sociale, d'assurer l’équité dans l’accès aux services et prestations de base (assainissement, AEP, électricité, gaz, télécommunications, santé, éducation, formation, transport, sports, loisirs, ..).

Ainsi le "grand défi" est de lutter contre la pauvreté, l’exclusion et les inégalités sociales et spatiales et de soutenir les catégories vulnérables.

Cette action permettra d'accompagner les transformations attendues au niveau des territoires pour faire émerger une dynamique territoriale basée sur un développement intrinsèque notamment au niveau des dix wilayas nouvellement créés.

Par ailleurs, en temps de crise majeure, notamment celles vécues par le pays, à savoir la crise sanitaire et les feux de forêt, il est nécessaire d'adopter un plan pour secourir les victimes induites dans les plus brefs délais, à réaliser les évaluations des dégâts occasionnés et à préparer la phase de relèvement et du retour en mieux à la situation normale.

Ce plan consistera à veiller à assurer la continuité et l'accès aux services publics de base (eau, électricité, gaz, circulation, scolarité, approvisionnement) et de définir une stratégie de réponse (prendre en charge la crise, séparation des fonctions, pour combattre la confusion, maîtrise de l'information interne, appui aux unités exposées).