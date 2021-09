Le Président Tebboune préside l'ouverture de la rencontre Gouvernement-walis

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé samedi l'ouverture des travaux de la rencontre Gouvernement-walis au Palais des Nations au Club des Pins (Alger), placée sous le thème "Relance économique, équilibre régional, justice sociale".

Cette rencontre, qui durera deux jours, verra la participation des membres du Gouvernement, des walis de la République, des représentants des deux chambres du Parlement, des cadres centraux des différents secteurs ministériels, des entreprises et des instances publiques ainsi que des experts et des spécialistes.

La rencontre a pour objectif notamment d'évaluer les politiques du développement socio-économique local, en se penchant sur les résultats atteints et en analysant les contraintes rencontrées, mais aussi de façon plus prospective sur les enseignements à tirer et les moyens d'accélérer les mutations pour répondre efficacement aux besoins de la population et mettre les jalons d’un développement local rénové.

Elle vise également à réfléchir sur une nouvelle approche en matière de développement local qui doit ouvrir des perspectives pour la mise en place d’un nouveau cadre de conception, de concertation, d'exécution, de suivi et d'évaluation des programmes locaux de développement.

Les participants se pencheront, essentiellement, sur l'évaluation de l'état d'application des instructions données par le président de la République durant la précédente rencontre, l'examen des voies et moyens de relancer une nouvelle dynamique dans le processus du développement local notamment les axes liés à l'adaptation des programmes du développement local et ceux du développement régional équilibré.