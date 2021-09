Président Tebboune: la valeur des exportations hors hydrocarbures atteindra 4,5 milliards de dollars d'ici la fin de 2021

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a annoncé, samedi à Alger, que la valeur des exportations hors hydrocarbures atteindra 4,5 milliards de dollars d'ici la fin de 2021, "une première depuis plus de deux décennies".

Présidant l'ouverture des travaux de la rencontre Gouvernement-walis, le Président Tebboune a fait état d'"indicateurs et de signes pour une sortie du tunnel pour l'Algérie", en ce sens que "pour la première fois depuis plus de deux décennies, la valeur des exportations, moins de 2 mds de dollars annuellement, a atteint 3,1 mds de dollars et pourra s'établir à 4 voire 4,5 milliards de dollars d'ici la fin de l'année".

Le président de la République a critiqué le dénigrement de certaines parties qui "n'ont pas foi en les capacités de leur pays", suite à sa déclaration, il y a un an, d'atteindre une valeur d'exportations hors hydrocarbures de 5 mds de dollars, soulignant que "l'Algérie est une force de frappe régionale qui apporte la paix dans la région et le monde entier reconnait sa puissance".

La critique constructive est positive, toutefois "la minimisation" est indigne pour un Etat comme l'Algérie où 250.000 universitaires sont diplômés annuellement", a-t-il dit, indiquant que la véritable richesse est le capital humain. "Minimiser" les capacités et la place de l'Algérie est une question qui relève de la "dignité nationale".

Nos stratégies en la matière continueront à être orientées par la traduction des engagements pour passer d'une économie rentière et de consommation à une économie de la connaissance et de la performance, a-t-il dit, affirmant qu'"il n'est plus possible de différer le changement qualitatif devant être opéré en matière d'investissement afin de créer des opportunités d'emplois et de la richesse et réaliser la relance économique".

Le Président Tebboune a insisté sur la nécessité de "mobiliser toutes les énergies pour mener l'économie nationale à bon port, à travers la création d'emplois, le renforcement de la production nationale, la transformation du produit national et la création de richesse", rappelant que l'économie algérienne était auparavant "à la traine et tournée vers l'importation".

Nous sommes revenus à une économie basée sur la production nationale avec une importation à titre complémentaire seulement, a-t-il ajouté, précisant que pour la première fois depuis l'indépendance, le ministère du Commerce a recensé toutes les activités de production et les produits nationaux.

Le président de la République a, dans ce contexte, souligné la nécessité de passer de l'exportation des produits bruts à l'exportation des produits manufacturés, insistant sur l'impératif pour l'Algérie d'être une "locomotive affranchie de la dépendance".

Trois agences nationales des fonciers industriels, agricole et urbain

Evoquant le problème du foncier industriel, le Président Tebboune a annoncé la création, au niveau national, d'une agence du foncier industriel, une agence pour le foncier agricole et une autre pour le foncier destiné à l'aménagement urbain, relevant que la décision de création de ces trois agences a été prise en attendant la mise en place de nouveaux mécanismes devant entrer en vigueur prochainement.

S'agissant des régions ayant une faible attractivité auprès des investisseurs, le Chef de l'Etat a ordonné "la création de zones d'activité loin de la bureaucratie tout en veillant à faciliter l'octroi de parcelles de terrains aux artisans, et à assurer le contrôle de ces activités et investissements".

Le Président Tebboune a insisté également sur la création des postes d'emploi au vu de l'augmentation de la population, ce qui implique une hausse des demandeurs d'emploi.

Mettant en avant la production locale, le président de la République, a annoncé que "le premier vaccin contre la Covid-19, fabriqué en partenariat avec les amis chinois, sortira le 29 septembre courant de l'usine de Saidal à Constantine".

"La solution pour faire face à la pandémie réside dans la vaccination de plus de deux tiers de la population", a-t-il insisté. APS