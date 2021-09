La Cinémathèque d’Alger honore la mémoire des cinéastes et acteurs récemment disparus

La Cinémathèque d’Alger rouvre ses portes au public avec une série d’hommages dédiés aux personnalités du 7e arts récemment disparues, a-t-on appris de l'APS.

La décision de rouvrir les salles de spectacles et autres lieux accueillant le public, prise dernièrement en haut lieu, avec l’impératif catégorique de s’en tenir au strict respect des mesures barrières de prévention sanitaires, permettra un « retour progressif à la vie normale. »

Donnant suite à cette décision, la Cinémathèque d’Alger à choisi de rappeler et d’évoquer, à travers une programmation qui sera diffusée en boucle jusqu’au 29 septembre, la grandeur et le talent de Said Hilmi (1939-2021), Lyazid Khodja (1945-2021), Brahim Tsaki (1946-2021) et le grand révolutionnaire et producteur Yacef Saadi (1928-2021).

Le public pourra ainsi apprécier, Said Hilmi, distribué dans La voisine de Ghaouti Bendeddouche, (2002), Lyazid Khodja réalisateur avec Rachid Benallal de Si Mohand Ou M’hand, (1983) et Brahim Tsaki scénariste et réalisateur de Histoire d’une rencontre (1983).

L’hommage à Yacef Saadi, auteur de l’œuvre en trois tomes, La bataille d’Alger, qui inspirera Franco Solinas pour écrire le scénario du film éponyme réalisé en 1966 par Gillo Pontecorvo, sera marqué par la présentation de Mains libres, un documentaire inédit et produit en 1964 par Casbah film, la société de production qu’il a fondée en 1964.

D’autre part, la Cinémathèque d’Alger rend également hommage à une grande figure du cinéma français, Jean Paul Belmondo (1933-2021), à travers la projection des films, A bout de Souffle (1960) de Jean Luc Godard, Le professionnel (1981) de Georges Lautner et Le Marginal (1983) de Jacques Deray.