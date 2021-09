Tlemcen : exposition photographique pour la mise en valeur du costume traditionnel algérien

Le Centre d’interprétation du costume traditionnel algérien de Tlemcen (CIC) organise une grande exposition photographique sur le costume algérien intitulée Al Rawnak (élégance) à l’hôtel Renaissance et au niveau du Palais royal d’El Mechouar, ont indiqué les responsables du centre.

Cette exposition, la première du genre à Tlemcen, a été initiée dans l’optique de mettre en valeur le costume traditionnel algérien et de contribuer à la célébration de la journée mondiale du tourisme qui coïncide avec le 27 septembre de chaque année, en mettant en avant la diversité patrimoniale que recèle l’Algérie et qui constitue un facteur non négligeable du développement du tourisme culturel, a souligné la directrice du CIC, Touati Rachida.

L’exposition Al Rawnak, organisée en collaboration avec le groupe national des photographes La passion de la photographie, s’inscrit dans la stratégie du CIC qui œuvre, depuis sa création en 2012, à la préservation, la promotion et la valorisation du costume algérien par le biais de la recherche scientifique, les rencontres et les expositions, a-t-elle déclaré.

Cette manifestation culturelle et artistique, qui s'étalera jusqu’au 29 septembre, enregistre la participation de quatre photographes algériens, de Boussaâda, d’Ain Sefra, d’Alger et de Tlemcen.

Les photographes, ayant une longue expérience dans la photographie de patrimoine, proposent aux visiteurs un voyage dans le monde du costume féminin et masculin algérien.

Les photographies prises de manière artistique mettent en valeur pratiquement l’ensemble des costumes connus dans le pays, à l’instar des robe kabyle, chaouie et nailie, la mlaya constantinoise et les tenues touaregs et celles de Boussaada, en plus de la chedda tlemcenienne, le burnous, la gandoura et autres costumes qui constituent des repères importants de l’identité nationale.

