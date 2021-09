Le nouveau stade d'Oran sera doté d'une gazonnière

Le nouveau stade d'Oran de 40.000 places sera doté d'une gazonnière d'une superficie d'un hectare, dont les travaux seront bientôt lancés, a-t-on appris auprès de l'entreprise réalisatrice de la pelouse hybride de cet équipement sportif.

L'achèvement de la gazonnière permettra à l'Algérie de devenir le premier pays africain à effectuer des opérations de "placage et déplacage'', a indiqué à l'APS, le directeur de l'entreprise concernée, Farid Bousaad.

"Si on disposait déjà d'une gazonnière au niveau de ce stade, on n'aurait pas besoin de deux mois pour procéder à la rénovation de la pelouse. Une telle opération nécessite un travail d'une semaine dans les stades modernes un peu partout dans le monde. Elle se fait d'une manière périodique à l'issue de chaque saison footballistique", a-t-il poursuivi.

Le wali d'Oran, Saïd Saayoud a instruit, lors d'une visite d'inspection sur les lieux jeudi passé, le maître d'ouvrage du stade, à savoir la direction locale des Equipements publics (DEP), "de prendre en charge et rapidement le dossier de la gazonnière en question", rappelle-t-on.

La pelouse du stade d'Oran vient de subir des travaux de régénération ayant suscité une polémique, d'autant plus que cet équipement, non encore livré officiellement, n'a accueilli qu'un seul match en juin dernier entre la sélection algérienne des joueurs locaux et la sélection A du Libéria (5-1).

"Il s'agit d'une opération ordinaire et routinière qui se fait dans tous les stades modernes, sauf qu'au niveau de ce stade, l'absence d'une gazonnière oblige à une opération de régénération de l'herbe qui prend environ deux mois", a encore expliqué M. Bousaad.

Le nouveau stade d'Oran, qui relève d'un grand complexe sportif en cours de réalisation dans la commune de Bir El Djir (est d'Oran), est pratiquement achevé. Le taux d'avancement de ses travaux a atteint les 96%, selon le maître d'ouvrage.

Ce site abritera, entre autres, les cérémonies d'ouverture et de clôture de la 19e édition des Jeux méditerranéens prévus à Oran du 25 juin au 5 juillet 2022.

