Guterres : "L'humanité reste proche de l'anéantissement nucléaire"

"L'humanité reste inacceptablement proche de l'anéantissement nucléaire", a prévenu dimanche à New York le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelant à l'élimination des armes nucléaires et à inaugurer une nouvelle ère de dialogue, de confiance et de paix.

"Bien que le nombre total d'armes nucléaires diminue depuis des décennies, quelque 14 000 sont stockées dans le monde, qui est confronté au niveau de risque nucléaire le plus élevé depuis près de quatre décennies", soutient Antonio Guterres à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires, relevant que, "les Etats améliorent qualitativement leur arsenaux, et nous voyons des signes inquiétants d'une nouvelle course aux armements".

L'humanité, a poursuivi le chef de l'ONU, "reste inacceptablement proche de l'anéantissement nucléaire".

Dans ce contexte, Antonio Guterres estime que, "le moment est venu d'éliminer les armes nucléaires de notre monde et d'inaugurer une nouvelle ère de dialogue, de confiance et de paix".

A cet effet, il assure que, "la lutte contre la menace des armes nucléaires est au c£ur du travail des Nations Unies depuis sa création, rappelant que, la première résolution de l'Assemblée générale en 1946 visait "l'élimination des armements nationaux des armes atomiques et de toutes les autres armes majeures adaptables à la destruction massive".

Jeudi, le chef de l'ONU a appelé tous les pays détenteurs de la technologie nucléaire à signer le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE), qui a été adopté en 1996 et a été signé par 185 pays.

Cependant, pour que le TICE entre en vigueur, il doit être signé et ratifié par 44 pays détenteurs de technologie nucléaire spécifiques, dont huit n'ont pas encore ratifié le Traité .

"Nous sommes restés trop longtemps dans cet état de limbes", a-t-il déploré.

M. Guterres voit néanmoins la décision de la Russie et des Etats-Unis de prolonger le traité de désarmement nucléaire New START et d'engager le dialogue, comme un signe d'espoir. Il a ajouté que le Traité sur l'interdiction des armes nucléaires , qui est entré en vigueur en janvier, constitue également une étape bienvenue.

La responsabilité de tirer parti de ces développements, poursuit le SG de l'ONU, "incombe aux Etats membres".

Il décrit la Conférence d'examen des parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, qui doit avoir lieu en janvier 2022, comme une fenêtre d'opportunité pour tous les pays de prendre des mesures pratiques pour empêcher de manière globale l'utilisation et l'élimination des armes nucléaires.

"Le moment est venu de lever définitivement ce nuage, d'éliminer les armes nucléaires de notre monde", a exhorté M. Guterres.

