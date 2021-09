Expositions sur les potentialités touristiques de Tlemcen

Des expositions montrant les différentes potentialités touristiques de la wilaya de Tlemcen ont été organisées lundi à l’occasion de la journée mondiale du tourisme.

Ces expositions, dont la cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence des représentants des associations culturelles et touristiques et des autorités locales de la wilaya de Tlemcen, mettent en exergue le savoir-faire des artisans locaux, notamment ceux activant dans la céramique, la sellerie traditionnelle, l’art culinaire traditionnel, la maroquinerie et autres métiers célèbres à Tlemcen.

Le Musée archéologique islamique expose des maquettes en 3D mettant en exergue les sites historiques les plus connus à Tlemcen, à l’instar du minaret d’Agadir, un des plus anciens du pays, la Grande mosquée almoravide de Tlemcen et d’autres dont la mosquée Sidi Bellahcene et le complexe religieux de Sidi Boumedienne.

La célébration de la journée mondiale du tourisme a donné lieu à une grande exposition photographique organisée par le Centre d’interprétation du costume traditionnel algérien.

Une quarantaine de photos mettent en valeur l’élégance de tenues et costumes algériens dont les robes kabyles, boussaadies, chaouies et tlemcéniennes ainsi que des costumes d’autres régions à l’instar de Tamanarasset et de Djelfa.

Cette exposition a été accompagnée par un défilé de mode de la modéliste algéroise Samia Laaoued qui a présenté une panoplie de ses nouvelles créations vestimentaires masculines et féminines.

La journée mondiale du tourisme a vu également la présence d’un nombre important de journalistes d’Alger qui ont visité grâce à la contribution de l’Office national du tourisme, les régions de Beni Snouss et de Marsa Ben M’hidi riches en histoire et en atouts touristiques balnéaire et de montagne.

Des visiteurs de ces expositions ont exprimé, à l'APS, leur satisfaction quant au potentiel touristique national et local qui pourra être valorisé et développé dans le but de redynamiser ce secteur générateur de richesses.

APS