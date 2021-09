Décès du moudjahid M'hamed Hadj Yala: le Président Tebboune présente ses condoléances

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid M'hamed Hadj Yala, décédé mercredi à l'âge de 94 ans, dans lequel il a mis en avant les qualités du défunt.

"Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, et d'autres attendent encore, et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. Le destin a voulu que le moudjahid M'hamed Hadj Yala soit rappelé auprès d'Allah Tout-Puissant après une vie pleine d'abnégation au service de la patrie et un parcours professionnel durant lequel il assuma plusieurs fonctions et hautes responsabilités tant en Algérie qu'à l'étranger", a écrit le Président Tebboune dans son message de condoléances.

"Ceux qui l'ont connu et côtoyé garderont du défunt le souvenir d'un nationaliste compétent et loyal, autant de qualités qui demeureront une source de fierté pour sa famille et ses proches témoignant à jamais de son apport à la patrie", a ajouté le président de la République.

"En cette douloureuse épreuve, je vous présente, ainsi qu'à ses compagnons moudjahidine, mes sincères condoléances, priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis parmi les pieux et les martyrs, et de vous accorder patience et réconfort. +O toi âme apaisée retourne vers ton seigneur satisfaite et agréée, entre donc parmi mes serviteurs et entre dans Mon paradis+", a conclu le Président Tebboune son message.